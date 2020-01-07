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07 Ocak 2020 Salı 11:03:32 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:15:11

İran Meclisi'nden Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe verildi

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişinin ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından, İran Meclisi, Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe verme kararı aldı.

İran meclisi, Lider Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bütçesini 200 milyon avro artırdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Meclis Başkanı Ali Laricani, açık oturumda yaptığı konuşmada, "Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla, cari yılın son iki ayı için (İran'ın kullandığı takvime göre, yıl sonu 20 Mart) Ulusal Kalkınma Fonu'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon avro tahsis edildi." dedi.

AA'nın haberine göre Laricani, kararın İran lideri Hamaney'in talimatıyla alındığını belirtti.

ABD SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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