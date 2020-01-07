07 Ocak 2020 Salı 09:06:22 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 10:23:05
İran Meclisi'nde ABD'li komutanlar ve Pentagon terörist ilan edildi
İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti.
İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.
Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.
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