İran Meclisi koronavirüse yakalandı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Çin'den sonra en fazla etkili olduğu ülke İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.

Dünya, koronavirüs salgınıyla baş etmenin yollarını ararken virüs de hızla yayılıyor. Virüsün etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'dan her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor.

23 VEKİLDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ



Daha önce üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüse yakalandığı komşu ülke İran'da İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 1500'Ü AŞTI



İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, dün başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve pazar gününden pazartesine kadar 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, dün itibarıyla vaka sayısı 1501'e yükselmişti.

NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz günlerde İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Dün iseİran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.