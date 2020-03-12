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12 Mart 2020 Perşembe 13:07:46 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 13:09:44

İran koronavirüs yüzünden IMF'den 5 milyar dolar istedi

Gelen son dakika haberine göre; Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında 354 vatandaşını kaybeden ve vaka sayısının her gün arttığı İran, IMF'den yardım talep etti. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati IMF'den 5 milyar dolar istediklerini açıkladı

Koronavirüs salgınının vurduğu İran Uluslararası Para Fonu'ndan( IMF) acil durum yardımı talep etti. Konuyla İlgili açıklama İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten geldi.

"SORUMLU ŞEKİLDE DAVRANMALI"

Zarif Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "IMF direktörü Kristalina Georgieva COVİD19'dan etkilenen ülkelerin Acil Mali Enstürman'la destekleneceklerini açıklamıştı. Merkez Bankamız bu fona acil ulaşım talebinde bulundu. IMF fonun zorunluluğunu yerine getirmeli ve tarihin doğru tarafında yer almalı, sorumlu şekilde davranmalı" ifadelerini kullandı.

5 MİLYAR DOLAR İSTEDİ

İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati ise Instagram'dan yaptığı açıklamada IMF'den koronavirüsle mücadele etmek için 5 milyar dolar talep ettiklerini açıkladı.

IMF 50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK AYIRDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık (305 milyar TL) bir kaynak ayırdığını söyledi. Söz konusu kaynağın 10 milyar dolarının az gelişmiş ülkeler için kullanılacağı belirtilmişti.

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