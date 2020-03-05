İran, koronavirüs salgını sonrası kağıt para kullanımını durdurma kararı aldı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, vatandaşlara koronavirüs riski dolayısıyla kağıt para kullanmamaları çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı, başlattıkları seferberlik kapsamında salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.

Nemeki, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlardan kağıt para kullanmamalarını isterken, ulaşım sisteminde de banknot yerine yeni bir mekanizma geliştireceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı, başlattıkları seferberlik kapsamında salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi.

Nemeki, kontrollerde virüse yakalananların ve salgın şüphesi taşıyanların karantinaya alınacağını aktardı.

Öte yandan salgına karşı tedbir kapsamında ülkenin önemli turizm merkezlerinden Kiş Adası'nda evlerin günlük kiraya verilmesi yasaklandı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybının 107'ye, vaka sayısının da 3 bin 513'e yükseldiği bildirilmişti.

İRAN'DA BİR MİLLETVEKİLİ DAHA KORORNAVİRÜSE YAKALANDI

Ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen milletvekili sayısı 24'e çıktı

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

AA