İran: İsrail'in başkenti dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası menzilimizde
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, ABD'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirterek Kasım Süleymani'nin intikamını kesinlikle alacaklarını belirtti. Bölgede İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil ABD'nin 35 hayati noktasının İran'un menzilinde olduğunu belirten İranlı komutan, "Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor" açıklamasında bulundu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza, ABD'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti. ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, "Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir" ifadesini kullandı.
GEMİLE İRAN'IN HEDEFİNDE
AA'da yer alan habere göre İranlı komutan, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda hedef alacakları imasında bulunarak, "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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- İran: İsrail'in başkenti dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası menzilimizde
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