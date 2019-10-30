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30 Ekim 2019 Çarşamba 12:47:10 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:47:48

İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı

İran, Irak'taki eylemler nedeniyle İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nı kapattığını duyurdu.

İran, Irak'taki eylemler nedeniyle İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nı kapattığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İlam eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Nevzeri, Mehran Sınır Kapısı'nın Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Nevzeri, sınır kapısının kaç gün kapalı tutulacağına dair ise bilgi vermedi.

İran, Irak'taki gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış üç gün sonra tekrar açmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da iki gün önce vatandaşlarına Irak'a seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

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