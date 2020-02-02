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02 Şubat 2020 Pazar 17:03:28 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 17:41:50

İran, Irak'ın yeni başbakanından memnun

İran, Irak'ta başbakanlık görevinin eski İletişim Bakanı Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak'ta başbakanlık görevinin Muhammed Tevfik Allavi'ye verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.  

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan Musevi'nin mesajında, "İran, Irak'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, demokrasiyi güçlendirme ve meşru hükümet ile halkın talebi doğrultusunda ABD'nin bu topraklardan çıkartılması çerçevesinde Muhammed Tevfik Allavi'nin başbakanlığa seçilmesini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski İletişim Bakanı Allavi'ye verildi

Irak'ta ekimde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak Meclisi, 1 Aralık'ta Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, dün, Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.

AA

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