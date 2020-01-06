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06 Ocak 2020 Pazartesi 14:23:08 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:06:04

"İran, hükumet sistemlerine yıkıcı siber saldırılar yapabilir"

Siber yazılım uzmanları, İran'ın en önemli askeri komutanlarından biri olan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından daha fazla siber casusluk ve yıkıcı siber saldırılara başlayacağını öngörüyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Siber güvenlik şirketi FireEye'de İstihbarat Analizi direktörü John Hultquist, İranlı siber casusların uzun zamandır istihbarat toplamaya ve dinamik jeopolitik çevreyi daha iyi anlamaya çalıştığını, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bu casusların muhtemelen ABD'nin hükümet sistemlerine odaklanacaklarını özellikle özel alanlara karşı yıkıcı siber saldırılar yapacaklarını öngörüyor.

Tüm devletler gibi İran da son birkaç yıldır siber kapasitesini artırıyor. 2013 yılında İran'ın ABD Donanma Deniz Piyadeleri internet sitesine yaptığı bir saldırıda arama sorgusu komutlarının değiştirilmesine yol açtı. 2014 yılında bir İran vatandaşının New York, Rye'deki bir barajın kontrol sistemini ihlal ettiği iddia edildi. Bundan iki yıl sonra İranlı aktörler bugüne kadarki en yıkıcı saldırılardan biri olan SUudi Aramco'nun sahip olduğu 35 bin bilgisayardaki dosyaları silecek kötü amaçlı yazılım kullandılar.

FİNANS KURULUŞLARI VE KUMARHANELERE SİBER SALDIRI

İran'ın siber eylemleri, 2015 yılında İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlayan çokuluslu anlaşmanın imzalanmasından önce artış göstermişti. Hedefler arasında ABD finans kuruluşları ve Las Vegas'taki Sands kumarhanesi vardı. Anlaşmaya alenen tartışan açık sözlü muhafazakâr Sheldon Adelson'a ait olan kumarhanenin ağları saldırıya uğradı ve yaklaşık 40 milyon dolarlık hasar verildiği bildirdi.

HAVACILIK VE PETROL ŞİRKETLERİNE SALDIRMIŞTI

İran siber faaliyeti nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra bir miktar düşüş gösterdi. Ancak 2017 yılında İran merkezli olduğu düşünülen Suudi Arabistan ve Güney Kore genelinde havacılık ve petrokimya hedeflere saldırı gerçekleşti. Aralık 2018'de de, uzmanların İran'a atfettiği Orta Doğu'daki İtalyan, Suudi ve BAE petrol çıkarlarını hedef alan bir dizi siber saldırı geçekleşti.

"SON ZAMANLARDA SİBER FAALİYETLER ARTTI"

Haziran ayında, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nın direktörü Christopher Krebs yaptığı açıklamada şunları söyledi, "ABD, İran rejim aktörleri tarafından gelen endüstri ve hükümete yönelik kötü amaçlı siber faaliyetlerde son zamanlarda bir artış olduğunun farkında. İran siber faaliyetlerini izlemek, bilgi paylaşmak ve Amerika ile müttefiklerimizi güvende tutmak için adımlar atmak için istihbarat topluluğumuz ve siber güvenlik ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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