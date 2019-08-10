10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13:53 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:16:15
İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
İran medyası, bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Geminin Basra Körfezinin doğusunda, Hürmüz Boğazı'nın girişi yakınında Ebu Musa Adası çevresinde fark edildiğini ve İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İran medyası, geminin İran hücumbotlarınca uzaklaştırıldığını vurgulayarak, o anlara ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.
(Sputnik)
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