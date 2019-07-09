İran güçleri Suriye'de Sünni halkın ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin Irak sınırında fiilen kontrol ettikleri rejim bölgesi Bukemal ilçesinde Sünni halkın ibadet özgürlüğüne müdahale ediyor.

Suriye'nin Deyrizor ilinin Irak sınırında, Beşşar Esed rejimi bölgesinde bulunan Bukemal ilçesi, fiilen İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol ediliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu güçler, son dönemde Sünni Arapların yaşadığı ilçede ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor.

Sivillere ait bazı evlere el koyan güçler, buraları Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürdü.

İran güçleri ayrıca halkın cami inşa etmesi ve yıkılan camileri onarmasına da engel oluyor.

Hayır sahiplerinin girişimlerini, kendilerinden onay alınması gerektiğini öne sürerek geciktiren güçler, tepki verenleri DEAŞ üyesi olmakla suçluyor.

Güçler, cuma hutbelerine de müdahale ediyor.

Kaynaklar, ilçede halkın korku içinde yaşadığını vurguluyor.

Rejim, DEAŞ işgalindeki ilçeyi Rusya ve İran'ın desteğiyle düzenlediği operasyonda, 9 Kasım 2017'de ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Suriye'de İran desteğiyle çok sayıda silahlı grup rejim safında savaşıyor.

AA