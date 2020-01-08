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08 Ocak 2020 Çarşamba 09:19:29 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:33:06

İran Genelkurmay Başkanı: Zamanı geldi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri açıklamasında, "Şimdi gücümüzü anladılar ve Amerika’nın askerlerini Ortadoğu’dan çekme zamanı geldi" dedi. Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.

Bakıri, İran tarafından Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ASKERLERİNİ ÇEKME ZAMANI GELDİ"

Bakıri açıklamalarına ek olarak, “Şimdi gücümüzü anladılar ve Amerika’nın askerlerini Ortadoğu’dan çekme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

AA

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