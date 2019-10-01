İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Çin’in Phoenix kanalına konuştu. İran ile Çin arasında askeri işbirliğinin artacağını söyleyen Bakıri, ”İki ülke arasındaki işbirliğini artırmak istiyoruz. Biz Çin’i ilk kez Rusya ile Aralık ayında Umman denizi ve Hind okyanusunda gerçekleştireceğimiz ortak askeri tatbikata davet ettik. Çin’de davetimizi kabul etti ve tatbikata katılacağını bildirdi” dedi.

Bölgede artan savaş tehdidine ilişkin konuşan General Bakıri, İran'ın hiçbir zaman bölgede gerginlikten yana olmadığını söyleyerek, ”İran milleti hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmamıştır. Her zaman bölgede barıştan ve istikrardan yana olduk” şeklinde konuştu.

İran’ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezindeki çıkarlarının bölgedeki istikrar ve güvenliğe bağlı olduğunu kaydeden Bakıri, “Bu nedenle İran’ın bölgenin güvenliği noktasında aldığı sorumluluk daha fazladır” dedi. İran’ın bölgede herkesten daha fazla istikrar ve güven istediğini belirten Bakıri, buna karşılık İran’a yönelik tehdit ve saldırılara kesin cevap vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, ”Düşmanlarımızın savaşı başlatacak cesaretleri yok. Çünkü görecekleri zararın, çıkarlarından daha fazla olacağını biliyorlar” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları’nın Yemen halk güçlerine danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyen Bakıri, “Irak ve Suriye’de de devletlerin resmi yardım davetlerine karşılık verdik. Onlara ekipman, danışmanlık ve silah yardımı yaptık. Ancak Yemen’deki durum biraz farklı. Yemen şu anda büyük bir kuşatma altında. Yemen’e giden tüm yollar kapalı. Hatta ilaç dahi uzun süredir gönderilemiyor” dedi.

İran’ın Yemen’e füze gönderdiğine ilişkin iddiaları yalanlayan General Bakıri, “İlaç dahi gönderemezken füze nasıl gönderelim? Devrim Muhafızları Yemen halk güçlerine düşünce ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ülkelerindeki işgal sona erene kadar da Yemen halkına destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

(İHA)