İran duyurdu! Yeni bir füze test ettik

Tasnim haber ajansını bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami yaptığı açıklamada İran ordusunun yeni bir füze test ettiğini duyurdu.

Selami, "Ülkemiz her zaman çeşitli savunma ve strateji sistemlerini test etmek için bir arenadır ve bunlar caydırıcı gücümüzün büyüdüğünü gösterir" dedi ve ekledi "Dün, bu millet için en başarılı günlerden biriydi."

Açıklama, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Basra Körfezi'nde bir çatışmaya başlatmayacaklarını ancak kendilerini savunacaklarını söylemesinden günler sonra geldi.

Füzenin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılamadı.

(Haber7)