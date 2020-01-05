İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i vururuz
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak, Tahran yönetiminin askeri cevabının ardından, ABD'nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda İran'ın İsrail'i hedef alacağını söyledi.
Tahran'daki Musalla Camisi'nde Kasım Süleymani'yi anma programında konuşan eski Devrim Muhafızları Komutanı Rızayi, "Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani'yi öldürme emrini vererek uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayan Rızayi, "Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Biz, ABD'nin bölgeden tamamen çıkartılması konusunda mücadele vereceğiz ve Kasım Süleymani'nin yolunu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
(AA)
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