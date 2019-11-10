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10 Kasım 2019 Pazar 19:13:23 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 19:40:22

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması önemli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili açıklamasının yerinde ve önemli bir uyarı olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Suriye özelinde İran-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Musevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'taki olaylara ilişkin açıklamasına ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın karışıklıkların diğer ülkelere de sıçrayabileceğine yönelik açıklaması yerinde ve önemli bir uyarıdır çünkü bazı gizli eller İslam ülkelerinde ihtilaf ve karışıklık çıkartmak istiyor. Erdoğan bu gizli elleri doğru bir şekilde görmüştür. Uyardılar, bu nedenle kendilerini takdir ediyoruz." dedi.

Musevi, "Türkiye ile ilişkilerimiz zirvededir ve hiç şu anki kadar iyi olmamıştı ama bu, İran'ın kendi konumundan vazgeçmesi anlamına gelmez." diye konuştu.

Tahran yönetiminin ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduğuna dikkati çeken Musevi, "Daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ve bu endişelere dikkat edilmelidir." değerlendirilmesinde bulundu.

Musevi, Barış Pınarı Harekatı sürecinde İran içinden bazı gayri resmi açıklamaların yapıldığını hatırlatarak söz konusu açıklamaların Tahran yönetiminin konuya yaklaşımını sergilemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan dönüşünde cuma günü uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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