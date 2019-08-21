İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor

  • Bist 100
    95696.2
  • Dolar
    5,7135
  • Euro
    6,3456
  • Altın
    275,2370
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak?
Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır 3 askerimiz yaralandı Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır 3 askerimiz yaralandı
Gündemi sarsan orman memuru iddiası! Yangınları söndürmekte kullanılan karşı ateş yöntemi nedir? Gündemi sarsan orman memuru iddiası! Yangınları söndürmekte kullanılan karşı ateş yöntemi nedir?
Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi
Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı
Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması
AK Partili Mehmet Muş: İP, CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir AK Partili Mehmet Muş: İP, CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir
Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı
Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular: Kamil Koç satılıyor Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular: Kamil Koç satılıyor
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası
Alper Potuk yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı Alper Potuk yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı
Şenol Güneş "EN"lerini açıkladı: Sergen mi Rıdvan mı? Şenol Güneş "EN"lerini açıkladı: Sergen mi Rıdvan mı?
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi
A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri kataloğu! A101'de bu hafta neler var? A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri kataloğu! A101'de bu hafta neler var?
Soygun sürüyor: Lahmacundan sonra şimdi de waffle Soygun sürüyor: Lahmacundan sonra şimdi de waffle
Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit! Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit!
Çin'den ABD'ye: Bizimle iyi geçinin Çin'den ABD'ye: Bizimle iyi geçinin
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı: Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının sorumluları yargılansın Suriye İnsan Hakları Ağı: Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının sorumluları yargılansın
Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden çatlağı Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden çatlağı
KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek? KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
TİKA gönüllüleri yardım malzemelerini Senegal'e ulaştırdı TİKA gönüllüleri yardım malzemelerini Senegal'e ulaştırdı
AB'den 'din ve inanç özgürlüğü' mesajı AB'den 'din ve inanç özgürlüğü' mesajı
Türk Eximbank'tan ihracata tam destek Türk Eximbank'tan ihracata tam destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:21:32 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:22:49

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadaki kazanımlarının korunmaması halinde taahhütlerin azaltılmasında üçüncü adımı atacaklarını ve bu adımın çok daha güçlü olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsveç ziyareti sırasında Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünde (SIPRI) yaptığı konuşmada, İran'ın dış politikası, nükleer program, ABD ile Basra Körfezi ve çevresinde yaşanan gerginlik konularında değerlendirmelerde bulundu. 

İran'ın nükleer anlaşmayı eksiksiz uygulamasına karşın anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Zarif, "Nükleer anlaşma metninde her şey tamamen açık ve şeffaf bir şekilde beyan edilmesine rağmen karşı taraf sorunlarını üstümüze yıkmaya çalışıyor." dedi.

"Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki hükümetin nükleer anlaşma gibi uluslararası anlaşmaları tek taraflı ihlal ettiğini hatırlatan Zarif, "ABD yönetimi, 2016'da ülkede devrim yaşanmış gibi hareket ediyor." diye konuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra uyguladığı yaptırımlara karşılık İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak azaltma kararına da değinen Zarif, kararın geri döndürülemez olmadığını ve Avrupa ülkelerinin anlaşmaya uyması durumunda saatler içinde tekrar kısıtlamalara uyacaklarını belirtti.

"Üçüncü adım daha güçlü olacak"

İran'ın anlaşmadaki kazanımlarının korunmaması halinde taahhütlerin azaltılmasında üçüncü adımı atacaklarının altını çizen Zarif, "Üçüncü adım kesinlikle öncekilerden daha güçlü olacak. Biz seçeneklerimizi Avrupa'ya ilettik." dedi.

Zarif, Tahran'ın nükleer silah üretme niyeti olmadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Nükleer anlaşma ortadan kalkarsa Pandora'nın Kutusu açılabilir"

İran'ın nükleer anlaşmayı önemli bir anlaşma kabul ettiğini ancak anlaşmanın sürdürülebilmesi için İran'ın kazanımlarının korunması gerektiğini vurgulayan Zarif, "Anlaşmanın ortadan kalkması halinde Pandora'nın Kutusu açılabilir." uyarısı yaptı.

Bu durumda en kötü senaryonun savaş olacağına dikkati çeken Zarif, "Savaşın patlak vermesi halinde herkes kaybedecek. Tek fark, kayıp derecesi ve miktarı olur ancak herkes kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Avrupa ülkelerinin ABD'den bağımsız hareket ederek anlaşmadaki taahhütlerine uymasının da en iyi senaryo olacağını sözlerine ekledi.

İran'ın öngörülebilir ve mantıklı politikalar izlediğini ancak Trump yönetiminin politikalarının öngörülemez olduğunu ifade eden Zarif, "Başkan Trump kendisi öngörülemez olurken diğerlerinin öngörülebilir politikalar izlemesini bekleyemez." diyerek Tahran'ın da bu şekilde hareket edebileceğine dikkati çekti.

"Hiçbir yabancı güç bölgedeki güvensizliği engelleyemez"

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini temin etmek için kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun da bölgede güvensizliği artıracağını savundu.

Bunun yerine bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Zarif, "Bölgenin güvenliği dışarıdan sağlanamaz. ABD, savaş gemilerini göndererek Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini sekteye uğratıyor. Körfez'deki Arap ülkeleri Batı'dan silah alarak güvenlik kazanamaz. Bölgedeki güvensizliği hiçbir yabancı güç engelleyemez." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ