İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye-Rusya-İran arasındaki Astana sürecinin, Suriye'deki şiddeti düşüren ve istikrara katkı sağlayan tek mekanizma olduğunu söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, gazetecilere Astana Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Astana Zirvesi'ne ev sahipliği sırasının Tahran'da olduğunu ifade eden Zarif, şunları söyledi:
"Suriye’de şu ana kadar şiddetin yoğunluğunu düşürebilen, istikrara ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayan tek mekanizma Astana sürecidir. Bu başarılı bir süreçti. Bu toplantının en kısa zamanda üst düzeyde gerçekleşeceği inancındayız."
Zarif, kısa süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda konuştuğunu ve Rus bakanın da bu işin gerekliliğine vurgu yaptığını aktardı.
AA
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