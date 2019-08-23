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23 Ağustos 2019 Cuma 18:07:06 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:19:49

İran Dışişleri Bakanı Zarif'den ABD'ye nükleer mesaj: Anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Biz nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğine inanıyoruz ancak Ortak Komisyon'da yaptığımız gibi çeşitli alanlarda görüşmelere hazırız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna göre, Avrupa temaslarını sürdüren Zarif, Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma ve Basra Körfezi'nde ABD ile gerginlik konularını görüştü.

Görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yapan Zarif, Macron'un, nükleer anlaşmanın sürdürülebilmesi için İran'a çeşitli öneriler sunduğunu kendilerinin de bazı önerilerde bulunduğunu belirterek, görüşmenin yapıcı olduğunu aktardı.

Macron'un nükleer anlaşmayı korumak için İran'a sunduğu öneriler hakkında kısa bilgi veren Zarif, "Fransa'nın önerileri, anlaşmanın tam olarak uygulanması için Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmesi ve İran'ın anlaşmanın ekonomik çıkarlarına ulaşmasıyla ilgiliydi. Görüşmeler sonuca ulaştığında detaylarını paylaşacağız." dedi.

Tahran-Paris arasında nükleer anlaşmanın korunması için yapılan müzakerelerin süreceğini söyleyen Zarif, şöyle devam etti:

"İran ve Fransa liderleri arasındaki temaslar da devam edecek. Bizim görüşlerimiz tamamen açık. Biz nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğine inanıyoruz ancak Ortak Komisyon'da yaptığımız gibi çeşitli alanlarda görüşmelere hazırız."

Zarif''in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İRAN AVRUPA İLE PETROL TİCARETİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Donald Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem iki hafta önce yapılmıştı. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı.

(AA)

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