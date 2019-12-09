  • Bist 100
    108786
  • Dolar
    5,8096
  • Euro
    6,4281
  • Altın
    273,2950
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
UMH Trablus'taki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı UMH Trablus'taki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı
Elini sıkmadı, mahkemelik oldu! Kadın başkana destek yağıyor Elini sıkmadı, mahkemelik oldu! Kadın başkana destek yağıyor
Başkan Erdoğan: Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı Başkan Erdoğan: Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı
5G devrimi 5G devrimi
ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız
İntibak bekleyen emekliye 2020'de müjde paketi İntibak bekleyen emekliye 2020'de müjde paketi
Ödeme yapmayanın tapusu iptal olur Ödeme yapmayanın tapusu iptal olur
8 milyon doları beğenmediler! Definecileri açgözlülük ele verdi 8 milyon doları beğenmediler! Definecileri açgözlülük ele verdi
Beyaz Ada'da kara gün Beyaz Ada'da kara gün
10. Senfoni'yi yapay zekâ tamamlayacak 10. Senfoni'yi yapay zekâ tamamlayacak
Çizgi film karakterine Liyakat Nişanı Çizgi film karakterine Liyakat Nişanı
Türkiye'den Nobel törenine boykot Türkiye'den Nobel törenine boykot
Kainatın en güzel kızı Kainatın en güzel kızı
Hızlı yaşlandıran besinler Hızlı yaşlandıran besinler
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışında yapılacak Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışında yapılacak
Vahşet barınağı Vahşet barınağı
Madalya da taksaydınız bari... Cezası bu mu! Madalya da taksaydınız bari... Cezası bu mu!
Korkunç olay! Servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Korkunç olay! Servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
Doktor sevgili kendini böyle savundu Doktor sevgili kendini böyle savundu
Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 21:55:23 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 21:56:28

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi evlerine getirdikten sonra ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız. Bu konuda top ABD sahasında." ifadelerini kullandı.

Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı münasebetiyle İstanbul'da bulunduğunu hatırlatan Zarif, bölgede diplomasiyle meşgul olduklarını ve güçlerini Afganistan'daki barış ve ilerleme için bir araya getirmek istediklerini kaydetti.

Zarif, mesajında yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin 7 Aralık Cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İranlı Bakan, Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etmişti. Zarif, Süleymani'yi teslim almak üzere özel uçağıyla İsviçre'nin Zürih kentine gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasına değinerek "Yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." demişti.

Çin asıllı ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang, eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere 2016'da geldiği İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymani de geçen yıl ekim ayında ABD'ye girişi esnasında, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ