  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7386
  • Euro
    6,3343
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız
Başkan Erdoğan, New York'ta konuştu Başkan Erdoğan, New York'ta konuştu
Dev proje dünyaya örnek oldu Dev proje dünyaya örnek oldu
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu
Adana'daki "provokasyon" operasyonu Adana'daki "provokasyon" operasyonu
Başkan Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi Başkan Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi
Sivas’ta müthiş kapışma! Sivasspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler Sivas’ta müthiş kapışma! Sivasspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler
Vedat Muriç’i Juventus izliyor Vedat Muriç’i Juventus izliyor
Stopersiz Kartal kazanmak zorunda! Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11’ler Stopersiz Kartal kazanmak zorunda! Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11’ler
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Oyuncu ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi Oyuncu ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi
Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov: Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov: Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız
İzmir'de 324 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 324 düzensiz göçmen yakalandı
Levent Şahin'den derbi mesajı Levent Şahin'den derbi mesajı
Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Sergen Yalçın: Oyunun içinde kalmayı başardık Sergen Yalçın: Oyunun içinde kalmayı başardık
Florin Andone: Çok fazla bahanemiz yok Florin Andone: Çok fazla bahanemiz yok
Fuat Uğur sert kayaya çarptı! Bir tetikçinin hezeyanları Fuat Uğur sert kayaya çarptı! Bir tetikçinin hezeyanları
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'iklim değişikliği' mesajı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'iklim değişikliği' mesajı
TEKNOFEST 1 milyon 720 bin kişiyle rekorları alt üst etti! Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali oldu TEKNOFEST 1 milyon 720 bin kişiyle rekorları alt üst etti! Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali oldu
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham F-35 açıklamasında bulundu ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham F-35 açıklamasında bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 01:25:06 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 01:42:30

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile ülkesi arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi.

Amerikan CBS televizyonu konuşan Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların arkasında İran'ın olmadığını ve tarafsız soruşturma yürüten her hangi bir ekibin de aynı sonuca ulaşacağını söyledi.

İran'ın, Suudi Arabistan'a soruşturma için ekip gönderen Birleşmiş Milletler tarafından bilgilendirilmediğini ifade eden Zarif,  BM'nin bağımsız bir soruşturma yürütmesi durumunda saldırılardan İran'ın sorumlu olmadığı sonucuna ulaşacağını savundu. 

ABD Başkanı Donald Trump'a ''savaşa sürükleyecek yalanlar söylendiğini'' ve ABD'nin yalan ve gerçeği ayıracak sorumlu ulusal güvenlik yetkililerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zarif, şunları kaydetti: 

''Biz konuşmaya hazırız ama sadece önümüzdeki bir, bir buçuk ya da beş, beş buçuk yıl geçerli olacak bir anlaşma için değil, kalıcı bir anlaşmayı görüşmemiz gerek. Daha önce konuştuk, hatırlayın, sadece iki sayfa bir doküman imzalamadık ki yine aynısını yapalım, zorlu görüşmelerdi.'' 

ABD ve İran arasında savaşın kaçınılabilir olup olmadığı sorulan Zarif, ''Savaştan kaçınabilir miyiz  emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ