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10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:13:34 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:14:48

'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bıraktığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne ile görüştü.

Ruhani, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum ve diğer konularda nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasıyla ilgili, "İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin bu fırsattan iyi bir şekilde yararlanmasını ümit ediyoruz. Bu şekilde arzu edilen noktaya ulaşabilir ve nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın temel hedefinin, nükleer anlaşmada belirlenen taahhütlere bütün tarafların tam olarak bağlı kalması ve vaatlerin uygulanması olduğunu kaydeden Ruhani, "Taraflar taahhütlerini uyguladığı sürece İran da taahhütlerini tam olarak yerine getirmek için yeni adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bonne da görüşmede Macron'un yazılı mesajını Ruhani'ye iletti.

İRAN AVRUPA İLE PETROL TİCARETİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

ABD yönetimi, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem iki hafta önce yapılmıştı. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

(AA)

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