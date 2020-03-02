02 Mart 2020 Pazartesi 11:45:41 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:51:37
İran dini lideri Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed koronavirüs hayatını kaybetti.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed coronavirüsten(koronavirüs) hayatını kaybetti.
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