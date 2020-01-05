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05 Ocak 2020 Pazar 17:08:51 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 17:13:30

İran dini lideri Hamaney'e en yakın isim: Askeri alanları hedef alacağız

İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İran'ın ABD'ye yanıtının askeri olacağını ve askeri alanları hedef alacaklarını belirtti.

İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Amerikan CNN televizyonuna konuştu.

"ASKERİ ALANLARI HEDEF ALACAĞIZ"

Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ve daha önce Savunma Bakanı olarak da görev yapan Dehkan, "İran'ın yanıtı kesinlikle askeri olacak ve askeri alanları hedef alacak" ifadelerini kullandı.

Dehkan, "Bir şey söylememe izin verin. Liderliğimiz resmi olarak asla savaş istemediğini ve istemeyeceğini açıklamıştı. Savaşı başlatan Amerika oldu. Bu nedenle hareketleriyle uyumlu reaksiyonları kabul etmeliler. Bu süreci Amerikalılar için bitirebilecek tek şey vurdukları darbeye eşdeğer bir darbe almaları olacak. Ondan sonra yeni bir döngü istemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"TRUMP GERÇEK BİR GANGSTER"

Trump'ın İran'a ait 52 sahanın hedef alınabileceğine yönelik açıklamalarını 'gülünç' bulduğunu belirten Dehkan, "Trump uluslararası hukuku bilmiyor. BM tasarılarını tanımıyor. O gerçek bir gangster ve kumarbaz. O bir politikacı değil, akli dengesi yok" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'ın kültürel merkezlerinden birini vurması halinde ne olacağının sorulması üzerine Dehkan, "Kesinlikle, hiçbir ABD askeri, hiçbir ABD siyasi merkezi, hiçbir ABD üssü ve hiçbir ABD gemisi güvende olmaz. Bunlar bizim için ulaşılabilir" dedi.

 

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