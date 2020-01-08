İran Dini lideri Hamaney: Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek

  • Bist 100
    111732
  • Dolar
    5,9754
  • Euro
    6,6556
  • Altın
    301,5440
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Göztepe, Loic Remy ve Adebayor'u gündemine aldı Göztepe, Loic Remy ve Adebayor'u gündemine aldı
Milli yüksek hızlı tren geliyor! Tarih verildi Milli yüksek hızlı tren geliyor! Tarih verildi
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak
ABD, İran'a karşılık verecek mi? ABD, İran'a karşılık verecek mi?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor
İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu
Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi
Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı
İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı
Can Yaman kaç yaşında? İşte Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali! Can Yaman kaç yaşında? İşte Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali!
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Göztepe'de Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı Göztepe'de Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı
TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor
Küresel piyasalar jeopolitik belirsizlikleri fiyatlıyor Küresel piyasalar jeopolitik belirsizlikleri fiyatlıyor
Yılbaşı gecesi işlenen iki cinayeti polisler 8 saatlik çalışmayla aydınlattı Yılbaşı gecesi işlenen iki cinayeti polisler 8 saatlik çalışmayla aydınlattı
Nagatomo ve Mariano'nun menajerleri, İstanbul'a geldi Nagatomo ve Mariano'nun menajerleri, İstanbul'a geldi
Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi
'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor 'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor
Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser
İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum
İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' izleyiciyle buluştu TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' izleyiciyle buluştu
Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:10:27 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:37:16

İran Dini lideri Hamaney: Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek

İran'ın Irak'taki ABD üslerini hedef alması sonrası canlı yayında açıklama yapan İran Dini Lideri Hamaney krizle ilgili, "Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Hamaney ABD krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgenin gidişatını ve tarihini etkiledi. Belki dünyanın da gidişatı etkilenmiş oldu. Büyük değişimler bununla birlikte gerçekleşecek." ifadelerini kullandı

Hamaney'in konuşmasından satırbaşları:

Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.

Bugün de insanlar bunu gördü. İran’daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller.

Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. 

Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek.

Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor.

Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz.

Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız.

Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir Kur'an dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor.

Şehit Süleymani cesur bir adamı. Aynı zamanda bilge bir adamdı.

Sadece cesur değildi. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler.

Bizim şehidimiz hem cesur bir adamdı ve aynı anda bilge bir şahsiyetti.

Kendisi ve tüm askerleri cesur bilge ve tedbirliydiler.

Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Ve bu cesaret ve bu temkin sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasi alanda da kullanıldı.

Siyasi cephedeki siyasetçilerimize de bunu aktardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu.

Söyledikleri etkiliydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek bir mümindi.

Kendi etrafındaki inanların hayatlarını da korumak için kendini adamış bir insandı.

Fakat içişlerine geldiğimizde hiçbir siyasi partinin yanında yer almazı. Büyük bir devrimciydi. Kendisinin devrim ideolojisi ve görüşleri vardır.

Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Devrim onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur.

Düşmanları onu çok iyi tanırlardı.

Bölge uluslarının da katkılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrı meşru ABD ve diğer güçlerin karşısında durmayı başardı.

ABD’lilerin Filistin konusunda planları vardı. Filistin’in unutulmasını istediler. Filistin’in kendi kontrolleri altında olmasını istediler. Savaşa ve mücadeleye cesaret edemediler. Ve bu adam Gazze şeridinde tüm bu iddialara karşı bir iş gerçekleştirdi.

48 saat içerisinde İsrailliler ateşkes istediler. Süleymani’nin yaptıklarından birisi de budur.

Süleymani her zaman toplantılarda köşede sessiz sakin oturan bir adamdı. Her zaman alçak gönüllü ve sakin bir şekilde toplantıları izlerdi. Bazen nerede olduğunu görmek için bakmanız gerekirdi.

Suriye ve Lübnan’da çalışmalar gerçekleştirdi. Direniş hareketleri Lübnan’ın da ABD’liler kaybedilmesini istemektedirler.

Beyrut’a kadar gidip daha önce yaptıkları gibi tutuklama yapmak istemektedirler.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ