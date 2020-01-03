İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye çağrı: Ya askerlerini topla git ya da tabut sipariş et

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

ABD VE İSRAİL MİSİLLEMEYE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

ABD, Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. ABD'nin New York ve Los Angeles kentlerinde ise misilleme tehlikesine karşı kırmızı alarm verildiği açıklandı.

Şehirlerdeki kilit noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Golan Tepeleri’ndeki kayak merkezinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'ın, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yapacağı açıklandı.