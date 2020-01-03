İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunurken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hava saldırısı ile öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu.

SALDIRIYI ABD GERÇEKLEŞTİRDİ



İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinde öncü rol üstlenen ve 'Gölge Komutan' lakabına sahip General Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen füzeli saldırı ile yaşamını yitirdi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta can veren Süleymani, son olarak ABD'nin Irak'taki büyükelçiliğinin işgal edilmesinden sorumlu tutuluyordu.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI



Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" dedi.