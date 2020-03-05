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05 Mart 2020 Perşembe 15:29:23 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:30:18

İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi

TSK'nın İdlib'de ağır darbeler indirdiği Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, önceki gün Irak üzerinden Deyrizor'a getirilen 400 civarında unsurunu İdlib'e sevk etti.

İdlib'de Beşşar Esed rejimi saflarına 400 unsurluk takviye güç gönderen İran destekli yabancı teröristler, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) hedefi olmamak için minibüslerle intikal etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de ağır darbeler indirdiği Beşşar Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, saflarını güçlendirmek ve kayıplarını telafi etmek için 400 civarında unsurunu önceki gün Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor iline getirdi.

Askeri eğitimlerini İran'da tamamlayan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist unsurlar, dün Deyrizor'dan İdlib'deki cephe hatlarına sevk edildi.

Kaynaklar, terörist unsurların Türk SİHA'larınca hedef alınmamak için İdlib'in güneyindeki Serakib hattına, askeri araçlar yerine minibüslerle gönderildiğini belirtti.

Geçen ay da sevkiyat yapılmıştı

İran destekli yabancı terörist gruplar geçen ay da Irak üzerinden getirdikleri 400'den fazla yabancı teröristi İdlib'e göndermişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim saflarında yüzlerce unsurunu kaybeden söz konusu gruplar, ölen mensuplarının cesetlerini Deyrizor üzerinden Irak'a taşıyor.

İran destekli grupların Suriye'deki varlığı

İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.

AA

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