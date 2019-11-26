  • Bist 100
    105983
  • Dolar
    5,7665
  • Euro
    6,3589
  • Altın
    269,6430
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şarkılar destek için Şarkılar destek için
'Dargın değiliz, işi yoğun' 'Dargın değiliz, işi yoğun'
'Sevmesem daha iyiydi' 'Sevmesem daha iyiydi'
'iyiyim' mesajı 'iyiyim' mesajı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı
Çekime yetişiyor Çekime yetişiyor
Futbolcu hastalığına yakalandı Futbolcu hastalığına yakalandı
Gerilim yaşatacak Gerilim yaşatacak
Torunuyla sahnede Torunuyla sahnede
Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Politik cevap Politik cevap
'Onur'a dava açacağım!' 'Onur'a dava açacağım!'
Turizm cenetinde altyapı rezaleti Turizm cenetinde altyapı rezaleti
Tarihi kemerde defineci talanı Tarihi kemerde defineci talanı
İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı
Faizsiz finans ev sahibi yapıyor Faizsiz finans ev sahibi yapıyor
Havacılık okuyan işsiz kalmıyor Havacılık okuyan işsiz kalmıyor
ABD Başkanı Trump'a şok! Anket sonuçları açıklandı ABD Başkanı Trump'a şok! Anket sonuçları açıklandı
Emekliye 1.100 lira Emekliye 1.100 lira
Öldüren apse Öldüren apse
Balkanlar'da deprem kabusu Balkanlar'da deprem kabusu
İneklere sanal çayır İneklere sanal çayır
Rahibenin aşkı manastır kapattırdı Rahibenin aşkı manastır kapattırdı
Kanser eksperi Kanser eksperi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 23:10:17 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:13:04

İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı

İran yönetimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, ABD ile son zamanlarda gerginlik yaşadığı Basra Körfezi'nin kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas'a taşıdı.

Bender Abbas kentinde düzenlenen 21. İran Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Fuarı'na katılan Hürmüzgan Valisi Feridun Himmeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ülke lideri Ali Hamaney'in talimatı üzerine Tahran'dan taşındığını söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin, sahil kıyısında olması gerektiği düşüncesinden hareketle Hamaney'in komutanlığın Hürmüzgan'a taşınmasına karar verdiğini ifade eden Himmeti, "İran Deniz Kuvvetlerinin merkezi Bender Abbas olacak. Buradan Huzistan, Buşehr ve Sistan-Beluçistan eyaletlerine de daha rahat ulaşılacak." dedi.

Öte yandan İranlı 80 şirketin yer aldığı fuara Katar ve Umman gibi ülkelerden de bazı şirketlerin katılacakları açıklanmıştı. Ancak, geçen hafta yaşanan benzin zammı protestoları nedeniyle şirketlerin bu kararlarından vazgeçtikleri belirtildi. 

(AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ