İran’dan dünyayı sarsan corona virüsü açıklaması geldi! Corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç piyasaya sürülüyor

Dünya corona virüsü ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı corona virüsü ile ilgili İran'dan flaş bir açıklama geldi. Ülke genelinde bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 20 bine yakın kişinin yakalandığı hastalık oldukça ağır hasarlara yol açmıştı. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

7 İLE 10 GÜN İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK!

Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın ilk ham maddesinin dün ülkeye getirildiğini söyleyen İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ilacın tamamen yerli üretim olduğunu kaydederek, "Corona virüsü taşıyan hastalara iyi gelen bu ilacı 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya süreceğiz" dedi.

TESTLER BAŞARILI OLDU!

Söz konusu ilacın klinik testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve bazı hastalar üzerinde test edildiğini vurgulayan Şanesaz, "İlacın piyasaya sürülmesi için gerekli izinler alındı" ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde corona virüs vakası 20 bin 610 olarak açıklanırken ölü sayısının bin 556 olduğu belirtildi.