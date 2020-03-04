İran’dan ABD’ye 'İlaç yaptırımlarını kaldırın' çağrısı

Sıfır noktası Çin’in Wuhan kenti olan koronavirüs can almaya devam ediyor. Hızla yayılan virüs her geçen gün daha korkutucu bir hal almakta. İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye yükseldi. Irak’ta ise ilk defa bir kişi virüs nedeniyle yaşama veda etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, virüsün neredeyse tüm eyaletlerine yayıldığını söyledi. Dün 23 milletvekilinde, bugün de bazı bakanlarda virüs teşhis edildi. Hasan Ruhani virüsle mücadele için kullanılan ilaç, sağlık ve gıda malzemelerine ABD tarafından yaptırım uygulandığını ve bu yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Paratic'te yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı, ülkesinde bazı kişilerin kar sağlamak için sağlık malzemelerini stokladığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniKovid-19 veya halk arasında Çin virüsü de denen koronavirüs, İran’da ilk kez önceki hafta ortaya çıkmıştı. Ancak yayılma hızı inanılmaz derecede yüksek oldu. Şu ana kadar ülkede 92 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün neredeyse tüm eyaletlerde rastlandığını söyleyen Ruhani genel değerlendirmede bulundu.

Bazı insanların sırf kar sağlamak için gerekli olan sağlık malzemelerini stokladığını, bunların halkın canıyla oynadığını söyledi. Hükümetin halkın sağlığını korumak için gereken her şeyi yapacağını ifade eden Ruhani, salgının ülkeye girdiği ilk günden bu yana tüm bilgilerin şeffaflıkla vatandaşlarla paylaşıldığını, hiçbir şeyin saklanmadığını belirtti.

Dünya Bankası’ndan Koronavirüsle Mücadele Eden Ülkelere 12 Milyar Dolarlık Destek

G7 ülkeleri dün yaptıkları görüşmede virüsle mücadele eden ülkelere destek olmaya hazır olduklarını bildirdi. Buna istinaden konuşan Ruhani Amerika’nın merhamet maskesi takarak İran halkına yardım etme girişimini samimi bulmadı. Eğer gerçekten yardım etmek istiyorlarsa sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti.

Salgınla mücadele konusunda halka mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri, bankacılık, alışveriş hizmetleri ve eğitim gibi çalışmaları ise elektronik ortamlardan yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.



Çin’de İnsanlar Corona Virüsüne Karşı Yeni Bir Selamlaşma Yöntemi Buldu

Devlet televizyonlarına halkı endişeye ve paniğe sokacak programlar yerine eğlence programları yayınlamalarını önerdi. Buna ek olarak bilim insanlarının ve sanatçıların sosyal medya üzerinden halkın ruh halini değiştirecek strese sokacak faaliyetlerde bulunmak yerine, pozitif paylaşımlar yapmalarını istedi.