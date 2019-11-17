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17 Kasım 2019 Pazar 13:09:54 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 13:13:03

İran’da neler yaşanıyor?

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran’da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. İran’da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda ülkenin çok şehrinde göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

İran’da devam eden gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verildi. Başkent Tahran ve Kerec’deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec ve Abadan’da okullar tatil edildi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Batı Asya Uzmanı Barış Adıbelli, İran halkının toplumsal dinamikleri üzerinden bölgede yeni bir strateji geliştirilmeye çalıştığını belirtti.

Adıbelli, “İran, uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik olarak oldukça zor durumda. İran dünyanın önemli benzin üreticisi. Ülkede benzinin su gibi ucuz olmasına rağmen, benzin üretmeyen ülkelerden bile daha pahalı. Son dönemlerde İran halkı üzerinde bir strateji geliştiriliyor.” ifadelerini kullandı.

“IRAK’TA YAŞANAN OLAYLARLA BAĞLANTILI”

İran’da yaşanan gerginliğin Irak’ta devam eden olaylarla bağlantısı olabileceğine dikkat çeken Barış Adıbelli, şunları kaydetti:

“Birkaç yıl öncesinde Irak’ta artan yumurta fiyatları yüzünden gösteriler olmuştu. Bugün yaşanan bu gösteriler, Irak’ta devam eden olayları hatırlattı. İran, Irak ile olan sınırlarını kapatmıştı. Sınırların kapatılmasından sonra İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ‘Irak’ı dış güçler bu hale getirdi, dış güçler bu olayların İran’a sıçramasını istiyor’ tespitinde bulunmuştu.”

“HALKIN REJİME OLAN DESTEĞİNİ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İran’da toplumun rejime olan desteğin kırılmaya çalışıldığını belirten Adıbelli, “İran’a uygulanan yaptırım ve ambargoların, dolaylı hedefe alınmalarının bir sebebi de halkın rejime olan desteğini kırmak, toplumsal hareketlerle rejimi değiştirmek. Yaptırım ve ambargolar İran’ı zora soktu. Dünyanın en büyük petrol üreticisi bir ülke, benzin zammı yüzünden petrol gösterileri yaşıyor. Çünkü ambargo yüzünden benzinini üretemiyor, rafine tesisleri tam manasıyla teknolojik değil.” şeklinde konuştu.

“İRAN HALKI YAPTIRIMLARLA YAŞAMAYA ALIŞTI”

İran halkının yaptırımlarla yaşamaya alıştığını söyleyen Barış Adıbelli, sözlerine şöyle devam etti:

“Benzine yapılan zamlar, İran’da yeni bir olay değil. Çünkü daha önce başka tüketim gruplarına da zam yapıldı. İran ekonomik olarak iyi bir durumda değil, halk yaptırımlarla yaşamaya alıştı. Zamlar, yabancı bir kavram değil. Irak’ta yaşanan olaylardan sonra İran’da benzin zammı nedeniyle yaşananlar tesadüf değil, ikisi de birbiriyle bağlantı.”

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