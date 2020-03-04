04 Mart 2020 Çarşamba 13:26:07 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 13:30:26
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den itiraf gibi koronavirüs açıklaması
Ölümlerin giderek arttığı İran'dan koronavirüs itirafı geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı açıklamada virüsün neredeyse bütün şehirlere yayıldığı belirtildi.
Çin'de ortaya çıkarak, dünya genelinde yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs, İran'da da can almaya devam ediyor. Türkiye'nin sınırdaki komşusunda yüzlerce kişide bu vüris tespit edilirken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den, salgın ile ilgili açıklama geldi.
"VİRÜS NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI"
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı." dedi.