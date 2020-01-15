İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yarın Avrupalı askerler de tehlikede olabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşmesine neden olanlar İran ulusundan özür dilemeli. ABD Ortadoğu'yu daha güvensiz hale getiren önceki suçlarından dolayı Tahran'dan özür dilemeli. AVrupa Birliği 2015 nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirmeli. Yabancı güçler Ortadoğu'yu terk etmeli. " dedi