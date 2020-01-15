15 Ocak 2020 Çarşamba 10:54:10 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:31:05
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yarın Avrupalı askerler de tehlikede olabilir
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Orta Doğu'daki ABD askeri birlikleri güvende değil, yarın Avrupalı askerler de tehlikede olabilir" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşmesine neden olanlar İran ulusundan özür dilemeli. ABD Ortadoğu'yu daha güvensiz hale getiren önceki suçlarından dolayı Tahran'dan özür dilemeli. AVrupa Birliği 2015 nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirmeli. Yabancı güçler Ortadoğu'yu terk etmeli. " dedi
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