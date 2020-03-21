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21 Mart 2020 Cumartesi 14:35:22 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:36:14

İran Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde kapatılan eğitim kurumlarının faaliyetlerinin, işlerin planlandığı gibi gitmesi halinde 4 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu andaki hedeflerinin ülkede  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların ve hayatını kaybedenlerin sayısını azaltmak olduğunu belirten Ruhani, "Hastanelerdeki kalabalığı azaltmayı hedefliyoruz. Durumu ciddi olmayan hastalar için en iyi tedavi yeri hastane değil evdir." dedi.

Ülke genelinde kapatılan ve elektronik ortama taşınan eğitim faaliyetlerinin işlerin planlandığı gibi gitmesi halinde iki hafta sonra başlayabileceğini belirten Ruhani, "Şartlar iyi olursa Nevruz Bayramı tatilinin ardından 4 Nisan'da eğitim merkezlerinin faaliyetleri tekrar başlayabilir." şeklinde konuştu.

Ruhani, bu durumda eğitim süresinin ilk, orta ve liselerde bir ay, üniversitelerde ise üç hafta uzatılacağını, konuyla ilgili kararın gelecek hafta alınacağını ifade etti.

"Rejim karşıtları ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını hedefliyor"

Ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına da değinen Ruhani, şunları söyledi:

"Üretim sistemimizi normal bir şekilde çalıştırmak için gerekli her şeyi yapmalıyız. Bunu ilk andan itibaren tavsiye ediyorum. Bununla ilgili İstihbarat Bakanlığı, devrim karşıtı grupların İran'daki ekonomik faaliyetleri ve üretimi durdurmayı hedeflediğine dair belgeleri bize gönderdi. Onların hedeflerine ulaşmasına izin vermemeliyiz. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının talimatlarına herkesin uyması gerekir. Emniyet güçleri de tüm eyaletlerde bu talimatların yerine getirilmesinden sorumludur."

Ruhani'den valilere uyarı

Ülkede hiçbir vali ya da yerel yetkilinin seyahat ve ulaşım kısıtlamasına dair karar alma yetkisinin olmadığını vurgulayan Ruhani, "Valilerimiz görüşlerini İçişleri Bakanlığı yoluyla iletmelidir. Gerekli görülen her durumda Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu karar alacaktır." ifadelerini kullandı.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, geçen hafta eyaletin karantinaya alındığına dair açıklamada bulunmuştu. Ruhani ise hiçbir eyalette karantina olmadığını duyurmuştu.

İnternetten alışverişe ek indirim

İran'daki alışveriş yerlerinin tedbirler kapsamında kapatılmasına ilişkin Ruhani, bakkal, manav ve eczane gibi dükkanların halkın ihtiyaçlarının karşılanması için bu kapsamda olmadığını ve 24 saat boyunca açık kalabileceğini, bu sayede dükkanlardaki kalabalığın önlenebileceğini ifade etti.

Ruhani, kalabalıklardan uzak durulmasını sağlamak için halkın alışveriş ihtiyacını internet üzerinden karşılamasını teşvik ettiklerini belirterek, "İnternetten yapılan alışverişlerde ek indirimler getirilmesine dair ilgili bakanlığa talimat verdim." dedi.

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