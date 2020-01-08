08 Ocak 2020 Çarşamba 14:44:32 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:03:05
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Hedefimiz, ABD'nin Irak ve bölgeden çıkarılması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız ordularının Irak ve bölgeden çıkarılması' ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ABD Ordusu'nun Irak ve bölgeden çıkarılması komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın nihai hedefi olacak.' dedi
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