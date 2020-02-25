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25 Şubat 2020 Salı 12:36:00 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:14:46

İran uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi

Son dakika haberi... İran uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı.

İran uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı

İran'da vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı! 

 İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı 34 yeni kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtirken, Irak Sağlık Bakanlığı ise Kerkük'te 4 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu. Irak'taki enfekte kişilerin tamamının İran'dan gelen kişiler olduğu belirtildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15'e çıktı. 34 kişide daha virüs tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 95'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, tüm İranlılara evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Aftabnews haber sitesine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti.

Öte yandan, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde koronavirüs tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk koronavirüs vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60'tan fazla olduğu belirtiliyor.

KERKÜK'TE 4 KİŞİDE KORONAVİRÜS

Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerin tamamının İran'dan geldiğini duyurdu. 

Bu vakalarla birlikte Irak'ta toplam koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi.

BAĞDAT'TA İKİ KİŞİ KARANTİNADA

Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat’taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

Bağdat’taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak’ta ilk kez korona vakası görülmüştü.

Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu. 

(AA)

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