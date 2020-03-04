İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri koronavirüse yakalandı

Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül virüs, Çin'den sonra en çok ölümlü hastalık olarak İran'da görülmüştü.

İran'da aynı zamanda kabinede çok sayıda milletvekili de koronavirüse yakalandı.

RUHANİ: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 92'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.