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19 Şubat 2020 Çarşamba 11:26:30 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:00:26

İran Cumhurbaşkanı: ABD, baskıların sonuç vermediğini görecek ve müzakere masasına oturacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin "maksimum baskı politikasının sonuç vermediğini kabul edeceğini ve İran ile müzakere masasına oturacağını" söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada ABD yaptırımları ve bu ülkeyle müzakereleri değerlendirdi.

ABD'nin İran ile müzakere için birçok dünya liderini ara bulucu olarak gönderdiğini aktaran Ruhani, "ABD'lilerin dediği gibi eğer devrim birkaç ay içinde yıkılacaksa neden taviz veriyorlar? ABD bir gün maksimum baskıların sonuç vermediğini görecek, teslim olacak ve müzakere masasına oturacak. Tüm haklarımızı da kabul edecek." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un İran'a karşı yetkilerini kısıtladığını hatırlatarak, "ABD, bölge meselelerini çözmek isteseydi, Süleymani ile iş birliği içinde ve onun vasıtasıyla bunu yapabilirdi. Şimdi bu işi 20 kişiyle yapmalı. Süleymani ile konuşarak sorunlar çözülebilirdi. Şimdi işleri daha da zorlaştı." görüşlerini paylaştı. 

İran Cumhurbaşkanı, 2013 ve 2015'te ABD'yi zorla müzakere masasına oturttuklarını ve istemediği halde anlaşma belgesini imzalattıklarını savunarak, bugün de aynı şeyi yapabileceklerini ve Washington yönetimini geri adım atmak zorunda bırakabileceklerini ileri sürdü. 

"YAPTIRIMLARIN ETKİSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEN ABD DESTEKÇİSİDİR"

Yaptırımlar nedeniyle İran'a ait malların Batı limanlarında takılı kaldığını ve rafineriler ile doğal gaz tesislerinin çalışamadığını ifade eden Ruhani, 2015'te yaptırımların kalkmasının ardından petrol ihracatının 900 binden 3 milyon varile çıktığını, tüm Doğu ve Batı bankalarıyla irtibat kurarak, bir ülkeden 5 milyar dolar kredi aldıklarını söyledi. 

Ruhani, şunları kaydetti:

"Hiçkimse yaptırımların etkili olmadığını ve hükümetin güçlü olması gerektiğini söyleyemez. Bu ABD'nin temize çıkarılması demektir. Yaptırımların etkisiz olduğunu söyleyen ABD destekçisidir. Bunlar, 'ABD kötü bir iş yapmadı' demek istiyor. Bu tür iddialar gerçekten uzaktır ve yalandır. Aynı zamanda ABD savunuculuğudur."

İran Cumhurbaşkanı, ayrıca 21 Şubat'ta yapılacak seçimler için halka sandığa gitme çağrısı yaptı.

AA

 

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