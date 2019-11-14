İran: Bölge meseleleri bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmelidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge meselelerinin bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmesi gerektiğini belirterek ABD'yi eleştirdi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Vahdet Konferansı'nda konuşan Ruhani, bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği proje ile Filistin meselesini parayla çözmeye ve İsrail'i de İslam dünyasında normal bir ülke gibi kabul ettirmeye çalıştığını ifade eden Ruhani, "Bölge meseleleri bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmelidir. Başkaları sorunları çözemez, onlar sürekli olarak problem üretir. ABD, bölgenin ve İslam dünyasının dostu değildir." dedi.

Afganistan, Irak ve Yemen'deki savaşlar ile İslam ülkeleri arasındaki ihtilafların ABD'nin komploları nedeniyle meydana geldiğini savunan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kaynaklarıyla ilgili açıklamasına da tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD yöneticileri bugün açık bir şekilde hedeflerinin Suriye petrol kuyuları olduğunu söylüyor. Beyaz Saray’dan daha önce bu kadar açık bir söz duymamıştım. ABD'nin hedefi Müslümanların kaynaklarını yağmalamaktır fakat bu tabiri onlardan işitmemiştik." ifadelerini kullandı.

Irak ve Lübnan'daki olaylara da değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"Irak halkı, refah, kalkınma ve sorunların çözümü için meydanlara çıkıp yöneticilerini uyarıyor ancak ABD bu gösterileri istismar ederek bir isyana, ihtilafa ve ölüme çeviriyor. Lübnan halkı ekonomik sorunları için sokağa çıkıyor ve yöneticilerinden problemlerin çözülmesini talep ediyor. ABD ise bunu Lübnan iç savaşına dönüştürmeye çabalıyor."

(AA)