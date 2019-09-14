İran Basra Körfezi'ndeki gaz sahasının işletmesini yerli firmaya verdi

İran resmi haber ajansı IRNA, Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nın güneybatısında Katar ile ortak işletilen Bilal petrol ve gaz sahasını geliştirmek için yerli Petropars şirketi ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

İmza töreninde konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin petrol yaptırımlarının kendilerini durduramayacağını ifade ederek, "Bu anlaşma ve diğer anlaşmalar bizim ambargolar altında da çalıştığımızı gösteriyor. Yeni yöntemlerle kendi yolumuzu çizeceğiz." dedi.

Petrol Bakanlığının imzaladığı 440 milyon dolarlık anlaşmaya göre, Petropars şirketi, geliştirilen gaz sahasından günlük 14 milyon metreküp üretim sağlayacak.

Projenin kaynağının da Milli Kalkınma Fonu'ndan karşılanacağı ifade edildi.

Total çekilmiş, Çinli şirket yatırımlarını askıya almıştı

İran, 2015'te nükleer anlaşma imzalandıktan sonra bölgedeki petrol ve gaz sahalarının işletmesini Fransız Total şirketine ihale etmişti. ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran petrolünü hedef alan yaptırımları uygulamaya koymasının ardından Total şirketi, İran'daki yatırımlarını çekerek, hisselerini Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. Total'in yerini alması beklenen CNPC şirketinin de 1 yıldır bu konuda hiçbir adım atmaması ve herhangi bir girişimde bulunması üzerine İran yerli alternatiflere yöneleceğini duyurmuştu.

AA