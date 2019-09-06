İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar

İran'da yayın yapan ParsToday, Musevi'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Habere göre Musevi açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı Zarif´in, AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini´ye bir mektup göndererek bu taahhüdün askıya alındığını bildirdiğini ifade etti.



Musevi, "İran Dışişleri Bakanı, bugün, Mogherini´ye bir mektup göndererek, Amerika´nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran aleyhine uygulanan ambargolar ve 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedeki acziyetinden dolayı İran´ın nükleer alandaki araştırma ve geliştirme taahhüdünü askıya aldığını bildirdi" ifadesini kullandı.



Musevi'nin, İran´ın taahhüdünün durdurulmasının detaylarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) bildirileceğini belirttiği; yine mektupta İran´ın iyi niyet göstergesi olarak nükleer anlaşmada kalan taraflarla tüm düzeylerde görüşmelerine devam etmeye hazır olduğu da vurgulandı.

(DHA)