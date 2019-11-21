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21 Kasım 2019 Perşembe 15:51:01 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 15:51:50

İran ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'nin Filistin konusundaki kararının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

İran, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasal kabul etme kararını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tahran'ın Washington'un Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını şiddetle kınadığını ifade eden Musevi, ABD'nin söz konusu kararla Filistin işgalinin ve Filistin'e yönelik işlenen suçlarda İsrail'in ortağı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD'lilerin Filistin konusundaki açıklamalarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Musevi, uluslararası topluma ABD'nin kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.

Musevi, kararı açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında ise "Kendisini 18'inci yüzyılın düşüncelerinden kurtarması daha iyi olacaktır. 21'inci yüzyılda ne ABD tek güç sahibidir ne de kimse uluslararası hukukun güç sahipleri tarafından ihlal edilmesini kabul eder." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" bildirmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 640 binin üzerinde Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

(AA)

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