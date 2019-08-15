İran: ABD yaptırımları illegal ve insanlık dışı

İran'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmenin önleyici olduğunu ve herhangi bir ülkeye karşı olmadığını belirten Irakçi, "İran hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacak, fakat kendini savunmada da en ufak şüpheye düşmeden her türlü saldırıya sert ve hızlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

İran´ın nükleer programı ile ilgili de konuşan Bakan Yardımcısı, nükleer programın barışçıl program çerçevesinde geliştirildiğini vurguladı.

(DHA)