İran, ABD Başkanı Trump’ın başına 3 milyon dolar ödül koydu

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İran’da ABD Başkanı Donald Trump’ın başına 3 milyon dolar ödül koyuldu. Bunun resmi bir karar olup olmadığı bilinmiyor.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’da yer alan habere göre, İranlı milletvekili Ahmed Hamza, ABD Başkanı Donald Trump’ı öldüren herhangi birine 3 milyon dolar ödül verileceğini söyledi.

“TRUMP’I ÖLDÜRENE 3 MİLYON DOLAR ÖDÜL”

Bugün İran’ın elinde nükleer silahlar olsaydı kimsenin ülkeye herhangi bir şekilde tehdit teşkil edemeyeceğini ifade eden Hamza, “Bütün Kirman halkı adına söylemek isterim ki, Kirmanlıların tamamı Kasım Süleymani’nin askeridir. Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül vereceğiz.” diye konuştu.

“ÖLMÜŞ BİR SÜLEYMANİ, YAŞAYAN BİR SÜLEYMANİ’DEN DAHA TEHLİKELİDİR”

Doğrudan ABD Başkanı Trump’a hitap eden Hamza, “Ölmüş bir Kasım Süleymani, yaşayan bir Kasım Süleymani’den daha tehlikelidir. Bunu yakında anlayacaksın. Uluslararası hukuku çiğnedikten sonra bölgedeki elçiliklerinin güvende olacağını mı düşünüyorsun?” sözlerini kullandı.

“NÜKLEER GÜÇ KULÜBÜ’NE GİRDİĞİMİZİ DÜNYAYA DUYURMALIYIZ”

Avrupa devletlerinin nükleer anlaşmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmediklerini öne süren Ahmed Hamza, “En kısa sürede nükleer anlaşmadan çekilmemizi ve nükleer alanda çalışmalara başlamamızı öneriyorum. Dünyaya, artık Nükleer Güç Kulübü’ne girdiğimizi duyurmanın zamanı geldi.” dedi.