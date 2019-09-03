İran’a karşı Drone’lu koruma

Londra yönetiminin Suriye ve Irak’taki askeri misyonlarda kullanılan İngiliz insansız hava araçlarını, deniz güvenliğinin sağlanması için Basra Körfezi’ne kaydıracağı belirtildi. Sky News’in haberine göre, Kuveyt’te konuşlandırılmış İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait ‘Riper’ türü İHA’lar, İngiliz bandıralı yük gemilerine eşlik eden askeri zırhlılara, Körfez’de deniz güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olacak.