  • Bist 100
    99366.7
  • Dolar
    5,7520
  • Euro
    6,2965
  • Altın
    283,7850
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MasterChef Murat Tokmak kimdir? Masterşef Murat Tokmak nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Murat Tokmak kimdir? Masterşef Murat Tokmak nereli, ne iş yapıyor?
İran: 2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz İran: 2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz
AB'den Brexit açıklaması: Anlaşmasız Brexit ihtimali giderek artıyor AB'den Brexit açıklaması: Anlaşmasız Brexit ihtimali giderek artıyor
Çin üniversitesi sınıflarda yüz tanıma sistemini deniyor Çin üniversitesi sınıflarda yüz tanıma sistemini deniyor
Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
İspanya'nın erken seçimi önlemesi için 20 günü kaldı İspanya'nın erken seçimi önlemesi için 20 günü kaldı
Beşiktaş'ın Aboubakar’ı Porto'nun istekleri yüzünden transfer edemediği ortaya çıktı Beşiktaş'ın Aboubakar’ı Porto'nun istekleri yüzünden transfer edemediği ortaya çıktı
Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz
İran'dan gözdağı: 2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz İran'dan gözdağı: 2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz
Ne zaman emekli olabilirim, ne kadar maaş alabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama robotu Ne zaman emekli olabilirim, ne kadar maaş alabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama robotu
Kanser orta-yüksek gelirli ülkelerde 50'li yaşlarda bir numaralı ölüm sebebi Kanser orta-yüksek gelirli ülkelerde 50'li yaşlarda bir numaralı ölüm sebebi
Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk yurt dışı görevine katıldı: Menzili 76 kilometreyi aşıyor Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk yurt dışı görevine katıldı: Menzili 76 kilometreyi aşıyor
Milli Mücadele'nin kadın kahramanı: Kara Fatma Milli Mücadele'nin kadın kahramanı: Kara Fatma
Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle Kayserispor kadrosuna kattı Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle Kayserispor kadrosuna kattı
Rusya'da SU-25 savaş uçağı düştü Rusya'da SU-25 savaş uçağı düştü
İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Belçika'da patlama: Evler hasar gördü, yaralılar var Son Dakika: Belçika'da patlama: Evler hasar gördü, yaralılar var
RTÜK'e tepki gösteren üyelere Netflix'ten müthiş yanıt: Hedefimiz, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak RTÜK'e tepki gösteren üyelere Netflix'ten müthiş yanıt: Hedefimiz, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak
Beşiktaş'tan 6 oyuncuya veda mesajı Beşiktaş'tan 6 oyuncuya veda mesajı
Brexit, Almanya'nın ihracatını vuruyor Brexit, Almanya'nın ihracatını vuruyor
BM'den 36 TIR insani yardım BM'den 36 TIR insani yardım
GS Store'un internet sitesi serverlarına saldırı düzenlendi GS Store'un internet sitesi serverlarına saldırı düzenlendi
Ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı! Osym.gov.tr ek tercih kılavuzu 2019 için tıklayın Ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı! Osym.gov.tr ek tercih kılavuzu 2019 için tıklayın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Eylül 2019 Salı 16:16:02 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 16:16:57

İran: 2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz

İran, iki gün içinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin İran'a zenginleştirilmiş uranyum tedarikini sağlamaması halinde Tahran'ın 2 gün içinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirebileceğini belirtti. 

Kemalvendi, "Nükleer anlaşmanın tarafları İran'a yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum satmakta ayak diretirse İran, ihtiyaç duyduğu yakıtı kendisi temin etme hakkına sahiptir. İran, gerek duyması halinde iki gün içinde yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumu üretebilir." dedi.

Uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmek nükleer bomba üretimi aşamasında gerekli yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir eşik kabul ediliyor.

Nükleer anlaşma

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma, İran'a yüzde 3,67 zenginleştirilmiş 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında uranyum alabilme imkanı tanıyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı.

Tahran, Avrupa'nın gerekli adımları atmaması halinde 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmada üçüncü aşamaya geçeceğini duyurmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ