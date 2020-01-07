İran 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalışıyor

Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık olarak 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.

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