07 Ocak 2020 Salı 11:37:10 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:52:07
İran 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalışıyor
Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi İran'ın 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.
Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık olarak 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.
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