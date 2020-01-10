10 Ocak 2020 Cuma 15:14:41 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 15:20:46
Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun
Irak, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesin için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.
Irak meclisinin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylamasının ardından, ABD'nin Iraklı yetkililere askerlerinin çekilmesine yönelik hazırlık yaptıklarını bildirdikleri iddia edilmişti.
ABD Savunma Bakanı Esper ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Irak'tan askerlerini çekme planları olmadığını söylemişti.
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