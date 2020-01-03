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03 Ocak 2020 Cuma 16:42:46 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:47:50

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığını tahmin ettiklerini belirtti. Süleymani'nin damadının da ölenler arasında olduğu kaydedildi.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi.

"İSTİHBARAT BİLGİSİ IRAKLI BAZI TARAFLARCA SIZDIRILDI"

Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.

ABD'YE AİT SİHA'LARLA VURULDU

Açıklamada, saldırının ABD'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı.

SÜLEYMANİ'NİN DAMADI DA ÖLENLER ARASINDA

Hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu kaydedildi.

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